Сумской горсовет не поддержал выделение земли под оптовый рынок

Сегодня на сессии Сумского городского совета депутаты не проголосовали за выдачу разрешения на разработку проекта землеустройства о выделении земельного участка ООО «Оптовый рынок сельхозпродукции «Северный».

Как передает корреспондент УНИАН, речь шла о 20 гектарах земли рядом с очистными сооружениями на выезде из города в сторону Красного Села. Это земли Сумского горсовета, но находятся они за пределами Сум.

Начальник Главного управления агропромышленного комплекса Сумской облгосадминистрации Владимир ИВЧЕНКО сообщил депутатам, что если они проголосуют за это решение, то уже к концу текущего года здесь будет оборудована площадка для торговли с машин, а в 2012 году область рассчитывает принять участие в конкурсе Министерства аграрной политики Украины и получить 15 млн. грн. из госбюджета на обустройство рынка.

В этом году по этой программе пять областей уже получили по 20 млн. грн., отметил В.ИВЧЕНКО.

В итоге, за указанное решение проголосовали всего 32 депутата при необходимых 39 голосах.