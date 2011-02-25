Сегодня вступил в силу закон об отмене лицензирования торговли сахаром

09:54, 25 февраля 2011
Агро
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Сегодня вступил в силу Закон “О внесении изменений в статью 3 Закона Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара” относительно лицензирования оптовой торговли сахаром”.

Документ опубликован в газете «Голос Украины» №36 от 25 февраля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в статью 3 Закона Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара” относительно лицензирования оптовой торговли сахаром”.

Верховная Рада приняла данный закон 3 февраля.

Законом предусмотрено исключить из статьи 3 “Государственное регулирование реализации сахара” положения о том, что в пределах квоты "А" по заявкам предприятий, которые занимаются оптовой торговлей сахаром, уполномоченным Кабинетом министров Украины органом выдаются специальные разрешения (лицензии) на реализацию сахара на рынке Украины с учетом квартальных и месячных объемов.

Кроме того, из этой статьи исключается норма о том, что оптовая торговля сахаром на внутреннем рынке Украины осуществляется субъектами предпринимательской деятельности при наличии у них специального разрешения (лицензии). Количество лицензий на осуществление оптовой торговли сахаром не ограничивается.

Также из статьи 3 исключается положение о том, что субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие розничную торговлю сахаром, имеют право получать предназначенный для реализации сахар исключительно от лиц, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление оптовой торговли сахаром.

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