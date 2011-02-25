Херсонская область планирует увеличить урожай зерновых на 40%

В Херсонской области 2011 году урожай зерновых и зернобобовых прогнозируется на уровне 2 млн. 114,3 тыс. тонн, что на 39,65% больше фактического урожая 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении АПК Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в 2011 году зерновая группа в структуре посевов будет составлять 767,8 тыс. га ( 43,3% пахотных сельскохозяйственных земель области). Это на 64,3 тыс. га больше, чем в 2010 году.

Также сообщается, что 13% пахотных земель области (230,2 тыс. га) займут посевы подсолнечника, что на 48,8 тыс. га меньше по сравнению с 2010 годом.

В 2010 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Херсонской области сократился по сравнению с 2009 годом на 1,4% - до 1 млн. 513,9 тыс. тонн.