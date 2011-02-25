Северодонецкое объединение «Азот» увеличило чистый убыток в 1,7 раза

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» в 2010 году увеличило чистый убыток в 1,7 раза – до 345,225 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№36 от 25 февраля т.г.).

Согласно сообщению, на конец 2010 года основные средства предприятия составили 570,809 млн. грн., активы – 2 млрд. 086,7 млн. грн., суммарная дебиторская задолженность – 579,844 млн. грн., собственный капитал – 1 млрд. 095,131 млн. грн., текущие обязательства – 64 тыс. грн.

Финансовые результаты предприятия планируется утвердить на собрании акционеров 12 апреля т.г.

В повестке дня собрания также планируется рассмотреть вопросы порядка покрытия убытков, прекращения полномочий и избрание председателя и членов наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии.

При этом предусматривается принять решение о переименовании ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» в частное акционерное общество, внести изменения в положение о набсовете, отменить положение о статусе президента предприятия.

Как сообщал УНИАН, Group DF, принадлежающая Дмитрию ФИРТАШУ, приобрела ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

15 декабря 2010 г. в ходе заседания Кабинета министров председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО, отвечая на просьбу озвучить официально сумму сделки, сказал, что госпакет акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот" был реализован за 276 млн. грн., или 35 млн. долл.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений и пр.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% - дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn.

«Северодонецкое объединение «Азот» завершило 2009 год с убытком 200,369 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль компании составляла 22,485 млн. грн. Уставный капитал предприятия составляет 1 млрд. 056,7 млн. грн.