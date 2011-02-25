Янукович подписал закон об улучшении качества винодельческой продукции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О винограде и виноградном вине» (№ 2974–VI).

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла данный закон. За данное решение проголосовали 240 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что приобретенный садовый материал отечественного или иностранного происхождения, предназначенный для высадки виноградников, проходит обязательную сертификацию в учреждениях, имеющие на это полномочия и аккредитацию. Эта норма не распространяется на садовый материал, полученный в собственных рассадниках, размещенных в зоне высадки виноградников.

Кроме того, предусмотрено, что для производства вин и коньяков Украины используются технические сорта винограда, отвечающие требованиям государственных стандартов.

Не допускается смешивание при переработке европейских сортов винограда с сортами вида Лабруска и гибридами прямыми производителями.

Столовые сорта винограда могут использоваться для изготовления ординарных вин. Для производства ординарных вин, бренди и коньяков Украины допускается использование столовых сортов винограда, если по содержанию сахаров и другими показателями качества они отвечают требованиям, предъявляемым к винограду технических сортов.

В законе отмечено, что вина столовые полусухие и полусладкие изготовляются по классической схеме с использованием виноматериалов-недобродов или по купажной схеме с использованием виноградных сахаросодержащих материалов.

Также предусмотрено, что давление диоксида углерода в бутылках с готовой продукцией в игристых винах должно составлять не менее 300 кПа, «Шампанского Украины» - не менее 350 кПа, газированных - от 100 до 250 кПа при 20 градусах Цельсия.