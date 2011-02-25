Минагропрод изучит опыт Сумской области в развитии села

Представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины изучат опыт Сумской области по внедрению новых моделей развития сельских территорий, предложенных региональной властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

«Мы использовали такие методы и подходы в управлении сельскими территориями, которые заинтересовали министерство, они могут успешно внедряться на территории всей Украины», - подчеркнул Ю. ЧМЫРЬ.

По словам руководителя области, Министерство аграрной политики заинтересовалось опытом Сумщины по нескольким направлениям - сдерживание цен на продукты питания, развитие сельских территорий за счет сотрудничества с инвесторами, заключение социально-экономических договоров с целью развития территорий, создание продовольственного запаса некоторых продуктов питания.

«Эти механизмы можно будет использовать на территории всей Украины. Сумщина создает новые стандарты в развитии сельских территорий и реализует пилотный проект в этом направлении», - отметил губернатор.

По его словам, в 2010 году область уже достигла результатов использования новых методов. Например, на Сумщине был создан трехмесячный запас продовольственного зерна в 44 тысячи тонн. Сельские советы заключили с арендаторами и инвесторами социальные договоры на сумму 33,7 миллиона гривен. Выполнены такие договора в 2010 г. на 25,2 млн. грн.

По информации Ю. ЧМЫРЯ, на пятницу, 25 февраля запланирован визит в Сумскую область министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА.