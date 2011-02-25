В Житомире состоялась конференция по новым сортам сельхозкультур

Сегодня в Житомире состоялась научно-практическая конференция " Внедрение в производство новых сортов сельскохозяйственных культур и инновационные проекты сортовой агротехники в условиях Житомирской области".

Как передает корреспондент УНИАН, в работе конференции приняли участие руководители агропромышленного комплекса области, элитно-семеноводческих хозяйств региона, операторы по поставкам минеральных удобрений и средств защиты растений, а также ведущие ученые Житомирской области.

Ситуацию с подготовкой региона к новой посевной кампании охарактеризовал на конференции начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, хозяйства региона в достаточной степени обеспечены семенами, горюче-смазочными материалами и средствами для начала весенне-полевых работ. При этом Н.ДИДКОВСКИЙ подчеркнул, что сельхозпредприятиям нужно использовать во время посевной самые высокопродуктивные семена яровых зерновых культур под урожай 2011 года.

Начальник управления поставил перед аграриями задачи сохранения поголовья КРС, наращивания объемов производства животноводческой продукции, расширения площадей посева продовольственных зерновых и крупяных культур, овощей, а также по эффективному использованию средств Государственного и областного бюджетов, которые направляются на развитие отраслей АПК области (в целом, для проведения посевной аграриям края необходимо более 700 млн. грн. - УНИАН).

На конференции обсуждались также показатели продуктивности новых сортов сельскохозяйственных культур по результатам их испытаний в 2010 году, а также новые тенденции картофелеводства в условиях Полесья.