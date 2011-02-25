Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что с 2012 года в Украине заработает рынок земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопросы граждан.

Президент подчеркнул, что теневая приватизация земли и использование земельных ресурсов в Украине достигли угрожающих форм и размеров, поэтому необходимо быстро завершать земельную реформу, которая длится много лет.

«Мы сегодня готовим земельную реформу, которая создаст рынок сельскохозяйственной земли и правила ее использования, и товаропроизводитель там будет занимать надлежащее место», - сказал он.

Глава государства заметил, что обычно земельная реформа в странах длится по 2-3 года, но, учитывая, сколько времени уже потеряла Украина, в нашем государстве этот процесс нужно ускорить.

«Это моя позиция. Я думаю, что в 2011-2012 годах мы должны подойти к решению этих вопросов, чтобы в 2012 году начал работать рынок земли», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент пообещал, что уже в этом полугодии будет сформирована и вынесена на обсуждение общественности программа реформ в земельной сфере.

Кроме того, в ходе программы В.ЯНУКОВИЧ принял приглашение многодетного фермера из Черкасской области приехать к нему в гости, пообещав привезти с собой всех высокопоставленных чиновников, которые отвечают за реформирование земельных отношений, а также за поддержку многодетных семей, чтобы чиновники увидели, как живет семья этого фермера и услышали, что фермер думает о государственной поддержке таких граждан, как он.

«Вы не готовьтесь, мы все привезем с собой… Думаю, сало и лук найдется», - пошутил Президент.