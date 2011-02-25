Янукович: Украина в течение года-двух перестанет импортировать сахар

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает на то, что Украина в течение года-двух перестанет импортировать сахар и повысит объемы собственного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в эфире, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной».

«Программа поддержки сахарной отрасли будет действовать в стране, и мы обязательно сделаем так, чтобы в ближайшее время, год-два, чтобы мы уже не импортировали сахар в страну», – сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «вместо того чтобы поддерживать сахарную отрасль, мы из года в год ее уничтожаем». «Мне кажется, если я помню, у нас было около 50 сахарных заводов, а сейчас в лучшем случае их осталась половина», – отметил он.

Президент также напомнил, что в прошлом году Украина импортировала 300 тыс. тонн сахара. На сегодня в парламент поступил законопроект относительно импорта в текущем году еще около 300 тыс. тонн сахара. «Это означает, что мы не планируем роста производства сахара. Это очень плохо. Я обязательно возьму этот вопрос под свой контроль и с сахаропроизводителями обязательно встречусь», – заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, Президент пообещал дать поручение министру аграрной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ, чтобы он встретился с производителями сахара и согласовал программу поддержки сахарной отрасли с общественными организациями.