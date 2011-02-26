В Прикарпатье для проведения весенне-полевых работ необходимо 197,1 млн. грн.

В Ивано-Франковской обл. для проведения весенне-полевых работ сельскохозяйственным предприятиям необходимо 197,1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на коллегии Ивано-Франковской областной государственной администрации заместитель председателя ОГА Василий БРУС. По его словам, 104,8 млн. грн. – это собственные средства.

В то же время он заметил, что для проведения весенне-полевых работ сельхозпредприятиям Прикарпатья необходимо 39,8 млн. грн. кредитных ресурсов.

В.БРУС сообщил, что в области создана рабочая группа, которая занимается вопросами кредитования аграриев. «Благодаря этому, 3,8 млн. грн. банковских кредитов аграрии уже получили, а на 15 млн. грн. - оформили документы", - сказал заместитель председателя облгосадминистрации.

На коллегии сообщалось, что под урожай 2011 года в Ивано-Франковской области планируют засеять 322,5 тыс. га, что на 1 тыс. га больше, чем в прошлом, в том числе не меньше 5 тыс. га сахарной свеклы и около 6 тыс. га гречихи.