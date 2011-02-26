Черкасские налоговики обнаружили подпольный цех по изготовлению сгущенки

Подпольный цех по изготовлению сгущенки обнаружили сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области. В результате проведенного осмотра подпольного производства, сотрудники налоговой милиции изъяли 4 тонны изготовленной сгущенки и оборудования для его производства на общую сумму 73 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области, сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в области получили оперативную информацию о незаконной деятельности подпольного цеха по переработке молока.

Проверив полученную информацию, налоговики обнаружили в селе Орловец Городищенского района помещения, принадлежащие 43-летней предпринимательнице, жительнице г. Смела. В установках по переработке молока было настроено производство вареной сгущенки под названием «Ириска».

В ходе проверки документации оказалось, что нет никакого разрешения, необходимого для организации такого производства. Впоследствии, получив информацию в соответствующих государственных органах (Черкасской областной СЭС, Госгорпромнадзора, Черкассыстандартметрологии, Управления МЧС и Управления агропромышленного развития), стало известно, что данный субъект предпринимательской деятельности вообще не получал разрешений на начало работы цеха, без которых производство молочных продуктов категорически запрещается.

По данному факту возбуждено уголовное дело.