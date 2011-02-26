Порошенко: Гречка и мука исчезли из магазинов из-за непрофессионального админвмешательства

Председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что гречка и мука исчезли из магазинов в результате непрофессионального административного вмешательства в рыночные механизмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил в пятницу вечером в эфире программы Шустер-Live на Первом национальном телеканале.

«Исчезла она (гречка - УНИАН) не потому, что гречки нет в стране, исчезла она в результате абсолютно непрофессионального административного вмешательства в рыночные механизмы определения цены. Что изменилось за эти две недели? Появилась ли гречка во всей торговой системе? Плохая новость. Гречка не появилась. Исчезла мука", - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что муки в Украине также достаточно.

"На сегодняшний день мы имеем результат абсолютно бездумных, я бы сказал преступных, непрофессиональных действий, в результате которых исчезла мука. Как определяется на сегодняшний день инфляция. На перечень очень важных, социально значимых товаров в областях работают областные ценовые инспекции, где по знаковым товарам производитель идет в ценовую инспекцию и декларирует цену реализации", - сказал председатель Совета НБУ.

По его словам, за очень короткий срок в Украине в мире цена на зерна очень возросла. Цены на украинское зерно закладывались на уровне 1300 – 1400 грн. за тонну, а на сегодняшний день украинское зерно на экспорте стоит 350-370 долларов за тонну. По мнению П.ПОРОШЕНКО, на внутреннем рынке справедливая цена за тонну зерна является 2900 грн. и быть дешевле 2000-2100 грн. невозможно. Таким образом производителям приходится останавливать производство.

"Я производитель зерна. Или я производитель муки. Иду и говорю: я закупаю за столько-то зерно, имею такие-то расходы на переработку, имею такую-то рентабельность и прошу мне согласовать такую-то цену на муку. За очень короткий срок цена на зерно выросла в Украине и в мире чрезвычайного существенно", - заявил П.ПОРОШЕНКО.

"Ты приходишь как производитель в ценовую инспекцию и говоришь: я покупаю его за 2100, вот моя минимальная рентабельность, позвольте мне продавать муку по такой цене. Нет, потому что это повлияет на показатель инфляции. Мы вам не зарегистрируем, права поднять цену до уровня себестоимости не дадим. И на украинском рынке вы увидите только одну муку – российского производителя, потому что их никто не контролирует. Она стоит в полтора раза дороже, а наши производители остановились. Такой ценой мы достигаем стабильных показателей инфляции", - отметил П.ПОРОШЕНКО.