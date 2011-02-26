Госрыбагентство хочет рассмотреть на СНБО защиту нацинтересов в отрасли рыбного хозяйства

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины обратилось к Президенту Украины с предложением вынесения на рассмотрение заседания Совета национальной безопасности и обороны вопроса «О безотлагательных мерах по обеспечению стабильного развития ответственного рыболовства и рыбного хозяйства Украины и защите национальных интересов в этой отрасли».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госрыбагентства, об этом шла речь на коллегии комитета рыбного хозяйства Украины, на которой рассматривались вопросы стратегического развития отрасли до 2015 года.

Очерчивая положительные тенденции развития отрасли, председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Виктор ДРОНИК заметил, что в 2010 году всего по государственному заказу “вселено в рыбохозяйственные водные объекты Украины 10,3 млн. экземпляров молодняка ценных промышленных видов рыб, и видов, занесенных в Красную книгу Украины. В том числе, по его словам, “в Азово-Черноморский бассейн вселено почти 3,8 млн. экз. молодежи судака и осетровых видов рыб”. Председатель агентства также отметил активизацию работы рыбоохранных органов. По словам В.ДРОНИКА, “на протяжении 2010 года органами рыбоохраны разоблачены 117,4 тыс. нарушений правил рыболовства. Это в свою очередь отразилось на вылове рыбы. В частности, в Азовском и Черном море выловлено в 2010 году 69,7 тыс. т, что больше, чем в прошлом году на 3,6%. Это наибольший уровень вылова в Азово-Черноморском бассейне за последние восемь лет”.

При этом В.ДРОНИК отметил, что в предыдущие годы не обеспечивалось финансирование Национальной программы строительства судов рыбопромышленного флота Украины на 2002-2010 ггг. и Программы развития инфраструктуры рынка рыбы, других водных живых ресурсов и пищевой продукции, которая из них производится. “Более пятнадцать лет государством не выделялись средства на развитие инфраструктуры рынка рыбного хозяйства, почти не осуществляется капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности, не происходит модернизация и строительство новых рыбовоссоздающих и рыбоперерабатывающих заводов”, - констатировал В.Дроник.

Следовательно, руководство Госкомрыбхоза обратилось к Президенту Украины с предложением вынесения на рассмотрение заседания Совета национальной безопасности и обороны вопроса «О безотлагательных мерах по обеспечению стабильного развития ответственного рыболовства и рыбного хозяйства Украины и защиты национальных интересов в этой отрасли». Совет национальной безопасности и обороны Украины вопрос о приоритетах гарантирования продовольственной безопасности государства, в том числе и такой важной составной экономики страны, которой является рыбная отрасль, планирует рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны в первом полугодии 2011 года”, - сообщили в пресс-службе Госрыбагентства Украины.