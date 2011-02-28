Янукович планирует до 2014 года реформировать украинское село

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о намерении реализовать до 2014 года активные реформы на селе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ICTV.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, представители аграрного бизнеса, которые будут владеть и будут использовать сельскохозяйственные земли, должны обеспечить развитие прилегающих сельских населенных пунктов.

«Мы планируем до 2014 года практически «закрутить» по всем направлениям реформы в аграрном секторе экономики», - заявил Президент.

По его словам, эти реформы должны улучшить жизнь крестьян, которых в Украине около 15 млн. «Это больница, это школа, это культурное обслуживание, клубы и, безусловно, дороги», - отметил В.ЯНУКОВИЧ приоритетные направления реформ на селе.