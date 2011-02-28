Ивано-Франковская область планирует продать Аграрному фонду 20 тыс. т зерна
Ивано-Франковская область планирует продать Аграрному фонду Украины 20 тыс. тонн продовольственного зерна по форвардным закупкам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Ивано-Франковской областной госадминистрации Василий БРУС на коллегии ОГА.
По его словам, «мы уже такие документы подали», которые предусматривают реализацию около 20 тыс. тонн продовольственного зерна в АФУ.
Он положительно оценил форвардные закупки, которые, по его мнению, являются позитивной формой сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с государством.
В.БРУС также сообщил, что уже 19 сельхозпредприятий Прикарпатья подали заявки на заключение форвардных контрактов с Аграрным фондом.
Справка УНИАН. 16 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Аграрному фонду начать форвардные закупки зерна. Правительство выделило для форвардных закупок 5 млрд. грн.