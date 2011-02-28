ПР просит ВР отменить пошлины на ввоз гречки из Китая
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ от имени правительства просит парламент на этой неделе рассмотреть закон об отмене импортной пошлины при ввозе в Украину гречки из Китая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.
По словам А.ЕФРЕМОВА, в настоящее время в Украину ввозится достаточное количество гречки.
«В марте эта проблема будет решена правительством, и не нужен здесь никакой ажиотаж», - сказал он.
По словам А.ЕФРЕМОВА, если парламент отменит таможенные сборы, то цена на гречку будет составлять 14 грн. за килограмм.
В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что этот законопроект парламент рассмотрит в соответствии с решением профильного комитета и научно-экспертного управления Верховной Рады. По его словам, завтра, 1 марта, этот вопрос будет вынесен на голосование для включения его в повестку дня работы ВР, а позже и на рассмотрение для принятия конкретного решения.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2010 года Верховная Рада отказалась установить ставку пошлины 0% на некоторые наименования продуктов.
За принятие соответствующего проекта закона “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины”, внесенный Кабинетом министров, проголосовали лишь 183 народных депутата из 423, зарегистрированных в сессионном зале.
Правительство указало, что принятие законопроекта основывается на необходимости обеспечения продовольственной безопасности Украины и недопущение стремительного роста цен на отдельные виды зерновых культур и социально значимые продовольственные товары.
Проектом закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины” предусматривалось до 1 июня 2011 года уменьшение импортной пошлины на молоко и сливки в порошке, гранулах или в других твердых видах; масло сливочное; картофель; рожь и гречку до 0%.