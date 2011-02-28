БЮТ требует продлить до 2015 года мораторий на продажу земли

Фракция "БЮТ-Батькивщина" требует принять решение о продлении действия моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракция требует, чтобы это решение было поставлено на голосование в среду, 2 марта, поскольку Украина еще не готова к продаже земель. «Многого нет для того, чтобы действительно можно было внедрить рынок продажи сельскохозяйственных земель», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что данный вопрос целесообразно было бы рассмотреть после проведения 23 марта парламентских слушаний о состоянии рынка земель сельскохозяйственного назначения. «На принятие решения можно было бы выйти после парламентских слушаний. Но если вы настаиваете на немедленном рассмотрении, то это право оппозиции», - сказал В.ЛИТВИН.