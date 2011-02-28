Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заверяет, что в марте Украина будет обеспечена гречкой и мукой.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента А.КЛЮЕВ сообщил, что «подписан контракт на 20 тыс. тонн» гречки.

По его словам, если Верховная Рада примет два законопроекта, касающиеся этого вопроса, то «эта гречка будет по 14 грн.». По его словам, 20-22 марта «первая партия уже будет в Украине».

Как сказал А.КЛЮЕВ относительно муки, «400 тыс. тонн зерна отдали на мукомольные предприятия». При этом он отметил, что «у нас еще есть около 1 млн. тонн зерна в Аграрном фонде и в государственном резерве». По словам А.КЛЮЕВА, с мукой «проблем не будет».