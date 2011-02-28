В марте АПК получит по 100 тыс. тонн дизельного топлива и бензина - Клюев

В марте агропромышленный комплекс получит по 100 тыс. тонн дизельного топлива и бензина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

А.КЛЮЕВ отметил, что «в марте будут поставлены 100 тыс. тонн дизельного топлива и 100 тыс. тонн бензина на сельское хозяйство, и там проблем не будет».

По его словам, также государство планирует предоставить предприятиям АПК минеральные удобрения по льготным ценам. При этом А.КЛЮЕВ добавил, что цена на эти удобрения будет составлять «минус 10% от оптовой цены, которая существует на предприятиях химической отрасли».