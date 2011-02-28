БЮТ: принятие законопроекта №8053 приведет к монополизации экспорта сельхозпродукции

БЮТ выступает против принятия законопроекта №8053, ограничивающего право экспорта объектов государственного ценового регулирования только их производителями и государственным агентом, что фактически приведет монополизации экспорта сельхозпродукции.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Он напомнил, что все авторы данного законопроекта являются представителями коалиции, в том числе Иван СИДЕЛЬНИК, избранный по списку БЮТ, но вышедший из состава фракции в ВР.

«Мы не будем поддерживать ни одного шага власти, который направлен на монополизацию рынка, в том числе рынка зерновых культур. Никакие доработки ему (законопроекту – УНИАН) не помогут. Мы считаем, что его (законопроект – УНИАН) не надо вообще принимать. Он способствует монополизации, и оппозиция его поддерживать не будет», – сказал народный депутат, критикуя решение аграрного комитета ВР Украины отправить этот законопроект на доработку.

В свою очередь, юрист компании «Волков и Партнеры» Андрей ЗАБЛОЦКИЙ отметил, что нормы законопроекта № 8053 нарушают не только Конституцию и Хозяйственный кодекс Украины, но и целый ряд обязательств нашей страны перед ВТО. «Это может ударить не только по отрасли сельского хозяйства, но и по любой другой экспортно ориентированной отрасли хозяйства Украины», – подчеркнул он.

Кроме того, против принятия законопроекта №8053 выступил один из его соавторов Сергей ТЕРЕЩУК (Блок Литвина). Он отметил, что данный документ будет дорабатываться. «Это решение комитета, я за него проголосовал. Потому что в таком виде законопроект нельзя принимать. Нельзя монополизировать торговлю, экспорт продукции – это однозначно», – подчеркнул он.

Против принятия законопроекта №8053 также высказалось Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины.

При этом И.СИДЕЛЬНИК заявил, что выступает за законопроект №8053 и поддерживает создание государственного оператора, который будет заниматься экспортом зерна, подчеркнув, что, по его мнению, «государство должно контролировать вопросы производства зерна и продовольствия Украины».

«Селянам это (создание госоператора – УНИАН) дает надежного партнера. Государство – это надежный партнер любого человека, который сегодня занимается выращиванием хлеба. А кто у нас сегодня еще более надежный?» – отметил народный депутат.

Отвечая на вопрос, как единый госоператор сможет заниматься экспортом таких разных продуктов как, например, зерно, подсолнечное и сливочное масло, И.СИДЕЛЬНИК сказал: «В Украине, найдутся люди, которые смогут организовать всё это дело – один будет заниматься зерном, другой маслом. Ничего тут сложного нет».

Как сообщал УНИАН, ряд депутатов предлагают ВР разрешить экспорт зерна и других объектов государственного ценового регулирования из Украины только государственному агенту или товаропроизводителям.

Документом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов устанавливает Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного рынка.

Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.