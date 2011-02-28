ПР: в законопроекте №8053 о монополизации экспорта с/х продукции заинтересованы чиновники-коррупционеры

В принятии законопроекта №8053, который ограничивает право экспорта объектов государственного ценового регулирования только их производителями и государственным агентом, заинтересованы чиновники-коррупционеры.

Об этом УНИАН заявил заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Украины Валерий БЕВЗЕНКО (Партия регионов).

«Если мы хотим свернуть внешнеэкономическую деятельность, закрыть экспорт и аграрное сельское хозяйство, то надо поддерживать этот законопроект. Я голосовал на комитете против этого законопроекта. И выступал против. И большинство выступало против. Почему он протащен, я не знаю. Это чисто коррупционный законопроект. Он направлен против аграрного комплекса Украины», – сказал В.БЕВЗЕНКО.

По его мнению, цены на продукцию сельхозпроизводителей должны устанавливаться исключительно мировой конъюнктурой без какого-либо административного вмешательства.

«Это чисто чиновничий законопроект, он нужен аграрным чиновникам, чтобы они дальше плодили поборы, всевозможные квоты. Это законопроект о том, что кто-то должен устанавливать цены, в то время как цены на зерно регулируют мировые и фондовые биржи и мировой рынок, а тут у нас есть чиновники, которые лучше всех, оказывается, знают, какие цены должны быть на зерно, – подчеркнул народный депутат. – То есть это законопроект из области бреда. Его не только принимать, но и подавать нельзя. Как можно регулировать цены в рыночной экономической системе в стране с мощным аграрным потенциалом, которая является крупнейшим экспортером зерновых на мировые рынки?» – подчеркнул В.БЕВЗЕНКО.

По мнению замглавы Аграрного комитета ВР, чиновники таким образом могут «окончательно угробить агропромышленный комплекс и нищий украинский народ».

Как сообщал УНИАН, МВФ, ЕБРР, Всемирный банк, Украинская зерновая ассоциация (УЗА), Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA), а также Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины высказались против принятия этого законопроекта.

Кроме того, против принятия документа выступил народный депутат от БЮТ и министр труда и соцполитики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, заявив, что за последствия принятие законопроекта №8053 будет отвечать парламентское большинство.

Справка УНИАН. Ряд депутатов предлагают ВР разрешить экспорт зерна и других объектов государственного ценового регулирования из Украины только государственному агенту или товаропроизводителям.

Так законопроектом №8053 предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

Согласно документу, перечень таких объектов устанавливает Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного рынка.

Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.