В школах Киева вводится диетическое питание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение «Об организации питания учеников 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений», в соответствии с которым ученики 5-11 классов, которые, согласно заключению медицинских комиссий, нуждаются в диетическом питании будут получать его в школах бесплатно. Также будут продолжать бесплатно питаться ученики 1-4 классов.

Бесплатное питание получат ученики 1-11 классов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы и детей из семей, которые получают помощь в соответствии с Законом «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Будут питаться и 10% воспитанников групп продленного дня. Еще 15% детей, которые занимаются в этих группах, будут получать питание за полцены. Кто именно из учеников будет получать питание, будет решать педагогический совет.

«Этим распоряжением мы возвращаем в учебные заведения диетическое питание. Чтобы быть уверенным в качестве продуктов и сбалансированности меню, в каждой школе предусмотрены должности инспектора по питанию и медицинской сестры по диетическому питанию», – заметила начальник Главного управления образования и науки КГГА Вера ГОРЮНОВА.