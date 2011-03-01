В парламенте завтра состоится круглый стол по проблемам АПК

В парламенте завтра, 2 марта, в 13.00 под председательством председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА начнется заседание круглого стола по проблемам АПК (ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 1-й подъезд).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, аккредитация журналистов на мероприятие проводится сегодня, 1 марта, с 14.00 до 16.00 по тел. 255-30-74.