Азаров: в Украину не будет поставляться гречка, от которой отказалась Россия

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ гарантирует, что в Украину не будет поставляться гречка, от которой отказалась Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня журналистам в ходе посещения научно-исследовательских институтов агропромышленного комплекса.

«Гарантия, конечно, такая есть. Она стопроцентная. Все, что не попало в Россию, не попадет и в Украину», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что он поручил проверить эту информацию. В тоже время он подчеркнул, что дефицит гречки в Украине создан лоббистскими группами. «В нашем, так называемом рыночном хозяйстве, существуют определенные лоббистские группировки, которые за деньги могут распространять абсолютно любую информацию, работая со своими конкурентами, борясь со своими конкурентами. Эти же силы создают ажиотаж на потребительском рынке, который приводит к росту цен, к дефициту», - подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что таким образом в Украине создается ажиотаж, распространяется ложная информация о качестве некоторых продуктов питания. «Нам нужно разработать систему противоядия, система, которая позволит до наших людей доводить абсолютно достоверную информацию. Никакого дефицита гречки не было бы, если бы не был создан искусственный ажиотаж определенными дельцами, которые хотели заработать на аномально высоком спросе, а аномально высоких ценах», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В тоже время он отметил, что по информацию, которую им предоставили эксперты, того объема гречки, который имела Украина, было вполне достаточно для обеспечения этим продуктом населения. «Нам предстоит извлечь уроки из того, что произошло», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.