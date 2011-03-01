В Украине практически созданы запасы топлива для проведения весенне-полевых работ - Азаров

В Украине практически созданы запасы топлива для проведения весенне-полевых работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе рабочей поездки по научно-исследовательским институтам агропромышленного комплекса.

«Практически запасы топлива для проведения весенне-полевых работ уже созданы. Я еще раз подчеркиваю – практически», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сформирован график поставок топлива в регионы Украины. В том числе существуют необходимые запасы топлива в государственном резерве.

«Я особых проблем не вижу, хотя, конечно, тот рост цен на нефть, который мы видим на мировых рынках, естественно, является серьезным фактором, который нам надо учитывать. Но к весенне-полевым работам мы готовы. Впервые в Аграрном фонде есть 1,5 млрд. грн. ресурса, который должен быть направлен на заключение форвардных контрактов», - сказал премьер, подчеркнув при этом, что такая обеспеченность денежными ресурсами для аграриев достигнута впервые за 10 последних лет.

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство готово дать аграриям необходимый ресурс под форвард.

«Такая же ситуация сложилась с точки зрения материальной заинтересованности наших людей выращивать скот. Это тоже очень серьезная позиция», - подчеркнул глава правительства.