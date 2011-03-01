Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приостановил процедуру закупки услуг по питанию военных на юге Украины из-за жалоб на Министерство обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, в Постоянно действующую административную коллегию комитета по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере государственных закупок обратилось ООО "Визит" с жалобой на действия чиновников Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, фирма пожаловалась на нарушение министерством порядка проведения процедуры закупки за государственные средства – "услуги общественного питания (питание личного состава военных частей и военного учебного заведения Вооруженных сил Украины, других лиц, которые согласно законодательству имеют право на обеспечение питанием в стационарных и полевых условиях и кормление штатных животных)". Данные услуги предназначались для военных частей и военных учебных заведений, дислоцированных в АР Крым, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Указанная комиссия АМКУ 28 февраля текущего года приняла решение № 89-р/пк-ск, согласно которому жалоба ООО "Визит" от 24.02.2011 № 22 относительно указанного нарушения принята к рассмотрению и вышеупомянутая процедура закупки приостановлена до вынесения решения по жалобе.

При этом срок рассмотрения жалобы в сообщении не указывается.