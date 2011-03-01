Госкомрезерв реализует 18 тыс. тонн зерна для недопущения роста цен на муку и хлеб

Комитету по государственному материальному резерву Украины поручено обеспечить реализацию 18 тысяч тонн зерна государственного материального резерва предприятиям системы резерва по средней цене закупки с учетом затрат на хранение - с последующим отпуском муки хлебопекарным предприятиям.

Об этом сообщается на сайте Госкомрезерва.

«Эти шаги осуществляются с целью недопущения стремительного роста цен на муку и хлеб массовых сортов», - подчеркнула первый заместитель председателя Госкомрезерва Елена ТАРАНЕНКО.

Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Кабинет министров выделит часть зерна из государственного резерва на производство массовых сортов хлеба.

Предлагается определить получателем зерна государственного резерва - государственные зерноперерабатывающие предприятия системы государственного материального резерва.