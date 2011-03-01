Присяжнюк предупреждает, что китайская гречка будет отличаться от привычной для украинцев

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК предупреждает, что закупленная в Китае гречкаха будет отличаться от той, к которой привыкли украинцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время пресс-конференции в Тернополе. «Понятно, что эта гречка будет отличаться, но не потому что она кормовая, а потому что это другие сорта гречки. К тому же мы подходим к этому вопросу взвешенно и увидим по первой партии, воспримет ли наш потребитель эту продукцию. Потом будем делать выводы»», – сказал министр.

По его данным, представители Государственной зерновой компании уже заключили соглашение на поставки гречки из Китая, а лаборатории получили образцы для выяснения, есть ли в закупленной продукции ГМО.

«Я убежден, что нет, поскольку и Россия импортировала эту продукцию», – отметил министр.

При случае он отметил, что гречку Украина закупает в Китае не для того, чтобы покрыть ее дефицит, а чтобы уменьшить на нее цену на украинском рынке.

«Дефицита гречки у нас нет. Но когда начался ажиотаж, мы проанализировали уровень потребления этой продукции за последние 5 лет. И оказалось, что один человек в среднем потреблял 2 кг гречки в год, то есть выходило 90 тыс. т. Сегодня же мы за первое полугодие употребили 70 тыс. т. Почему? Из-за ажиотажа, потому что люди скупают впрок, действуя по принципу «как бы чего не случилось», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.