Присяжнюк: для подорожания муки нет оснований

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК уверяет, что в Украине нет оснований для подорожания муки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

«Зерна у нас в Аграрном фонде есть достаточно по ценам, которые не дают возможности повлечь за собой подорожание муки. У нас 1 млн. тонн запаса пшеницы, так что нет никаких вопросов по муке», – сказал министр.

По его словам, то, что ГК «Хлеб Украины» подняла внутренние цены на закупку зерна, следует расценивать как сигнал зернотрейдерам, какой должна быть реальная цена для сельхозпроизводителя. «Потому что у нас возникает парадокс – экспортные цены на внешних рынках растут, а внутренние не изменяются», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он уверил, что изменение закупочных цен не является основанием для подорожания муки. «И я бы не хотел, чтобы новая волна ажиотажа сейчас побуждала потребителей к расходованию лишних средств еще и на закупку муки», – сказал министр.