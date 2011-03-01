Объемы переработки молока в Украине выросли, а его качество улучшилось – Минагропрод

В 2010 году на перерабатывающие предприятия Украины поступило на 51,4 тыс. тонн больше молока, чем в 2009 году, – 4793,2 тыс. тонн, а сырья сорта «экстра» – больше на 2,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, также повысились показатели производства молочной продукции.

По информации Госкомстата, в 2010 году в Украине производство сливок увеличилось на 23%, молочных продуктов с содержанием растительных жиров – на 22,3%, молока обработанного жидкого – на 6,8%, мороженого – на 6,3%, сливочного масла – на 6,2%, молока и сухих сливок – на 2%.

Как отмечают в Минагропроде, благодаря развитию молочной отрасли сегодня Украина полностью обеспечивает потребности населения в молочных продуктах, поэтому в 2010 году объемы импорта молокопродуктов уменьшились на 27,1%, или 12,4 тыс. тонн, и составили 33,6 тыс. тонн на общую сумму 113,1 млн. долл.