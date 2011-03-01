Присяжнюк назвал условие для получения топлива и удобрений по сниженным ценам

Топливо и минеральные удобрения по сниженным ценам, в первую очередь, получат те сельхозпроизводители, которые будут выращивать продукцию по государственному заказу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшней пресс-конференции в Тернополе сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«В первую очередь, получат те сельхозпроизводители, которые будут выращивать продукцию по государственному заказу: это и гречиха, и рожь. Наше задание подкормить рожь, чтобы были нормальные урожаи. И те, кто по форварду будет работать с государством, тоже получат удобрения и топливо по сниженным ценам», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что решение о снижении цен на эти ресурсы было принято премьер-министром в связи с их стремительным подорожанием для предупреждения негативных последствий для сельхозпроизводителей.

«В целом, будет 150 тыс. тонн удешевленного дизтоплива, 50 тыс. тонн бензина и 600 тыс. тонн удобрений», – сказал министр.

По его словам, удобрения сельхозпроизводителям будут продавать по ценам на 10% ниже рыночных, топливо – на 7-8% дешевле.