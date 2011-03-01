Присяжнюк: сигналов о неготовности к посевной кампании нет

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что на данный момент нет негативных сигналов, которые бы свидетельствовали о недостаточной готовности сельхозпредприятий к посевной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе пресс-конференции в Тернополе министра заверил, что аграрии подготовились к проведению весенне-полевых работ не хуже, чем в прошлом году.

«А возможно, и лучше – удобрениями обеспечены на 80%, горючего заготовлено на 70% от потребности. Но как выглядит реальное состояние дел, можно только на местах понять, потому что каждый может выдавать желаемое за действительное, и это нас пугает», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он добавил, что реальна статистика – это главная проблема для аграрного сектора.

«Только при правильной статистике можно формировать балансы. И тогда мы бы уже перестали импортировать чеснок из Китая», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил, что уже принято решение выделить 5 млрд. грн. на закупку по форвардным контрактам, что даст возможность аграриям использовать эти средства для проведения посевной компании.

«Сигналов негативных относительно проведения посевной нет», – подытожил министр.