Присяжнюк: в Украине нет дефицита продуктов питания

Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заверяет, что в Украине нет дефицита продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Тернополе, комментируя периодическое появление информации, что в Украине не хватает тех или других продуктов.

При этом министр признал, что Украина не обеспечивает себя мясом в достаточном количестве.

«Ни для кого не является новостью, что мы 15-17 лет зависим от импорта мяса. При этом мы ежегодно уменьшаем импорт мяса, в 2010 – уменьшили на 100 тысяч, и в 2011 тоже уменьшим, потому что увеличиваются объемы производства. Сегодня у нас на складах есть около 40 тысяч тонн импортной птицы, не могут ее реализовать, потому что украинская продукция вытеснила ее из реализационной сети», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Спада объемов производства молока, по его словам, украинские сельхозпроизводители не допустили, несмотря на уменьшение количества поголовья КРС.

«Признаем, что 20 лет подряд поголовье коров уменьшается. Но производство молока остается на уровне 11,7 млн. тонн благодаря повышению производительности», – сказал министр.

Он добавил, что проблемой в молочной отрасли остаются низкие закупочные цены. Решить эту проблему, по его мнению, можно благодаря выходу на внешние рынки, «в первую очередь России».

«Кстати, если гречка у нас сегодняшний день стоит от 14 до 20 грн., то в Беларуси – 44 грн., в России – 60 грн. Масло сливочное, хлеб дороже, чем у нас, и в России, и в Беларуси. Это значит, что никакого дефицита на продукты питания у нас в стране нет», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, информация о дефиците определенных продуктов выгодна, в первую очередь, сельхозпроизводителям, поскольку у них тогда увеличиваются объемы реализации.

«Но, с другой стороны, такая информация вводит в заблуждение потребителя, и люди начинают тратить свои сбережения на закупку излишних продуктов, которые, разумеется, не хранятся долго. То есть, имеет место злоупотребление доверием потребителей, которые на основании такой информации излишне тратят свои средства. Поэтому я бы советовал взвешенно реагировать на такие сообщения, смысла говорить о дефиците продуктов нет», – заверил Н.ПРИСЯЖНЮК.