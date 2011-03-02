Весенне-полевые работы в Украине можно начинать после 20 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что такие сроки возможного начала работ подтверждены прогнозами синоптиков.

«После 20 марта можно начинать весенне-полевые работы на юге», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что ключевое задание правительства – обеспечить условия для оптимальной структуры посевов, а также кормовую базу, которая бы позволила возрождать животноводство.

Также премьер в очередной раз подчеркнул необходимость обеспечить форвардные закупки, которые бы обеспечили потребности внутреннего рынка сельхозпродукции, финансировать закупку удобрений и топлива для сельхозпредприятий.

По его словам, ученые Украины, работающие в аграрном направлении, в частности земледелии, признают, что в текущем году Украина наилучшим образом за последние 10 лет подготовлена к началу весенне-полевых работ.

Н.АЗАРОВ напомнил, что на сегодняшний день в Аграрном фонде есть 1,5 млрд. грн., которые могут быть использованы для форвардных закупок зерна.