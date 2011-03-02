Импортозависимость Украины обуславливает рост цен на продукты питания - премьер

Импортозависимость Украины обуславливает рост цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«То, что у нас, например, некоторые овощи и фрукты дороже, чем в Лондоне, - это нонсенс. Следствием открытия предыдущей властью границ для иностранных продуктов и снижения государственной поддержки отрасли стал упадок растениеводства и животноводства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что исключением является лишь выращивание экспортно ориентированной продукции – зерна, подсолнечника, рапса. «К сожалению, наши граждане уже привыкли к польским яблокам, турецким помидорам, египетскому картофелю, американскому и польскому мясу. Вместе с тем импортозависимость открывает двери и для ценовых всплесков, которые становятся тенденцией и на мировом рынке», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 марта, Н.АЗАРОВ заявил, что Украина на протяжении 3-7 лет должна сама себя обеспечить продовольствием.

«Задача стоит очень большая, очень серьезная. И всем абсолютно понятно и очевидно, что за год никаких радикальных изменений не сделаешь, но целеустремленная, планомерная работа за 3-5, возможно, 7 лет, позволит решить множество серьезных задач. Прежде всего, обеспечение Украины собственными продуктами питания», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это касается, прежде всего, увеличения объемов производства зерновых, мяса, молока. Премьер считает, что для этого не нужны колоссальные средства, а необходимы правильные организационные решения.