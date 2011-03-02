ВР отказалась продлить до 2015 года мораторий на продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона "О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков" проголосовали только 117 народных депутатов из 383 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, внесенным народным депутатом от "БЮТ-Батькивщины" Владимиром ЯВОРИВСКИМ, предусматривалось продлить срок моратория на внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственного общества и продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения до 1 января 2015 года, поскольку до сегодняшнего дня не приняты законы о государственном земельном кадастре, о рынке земли, о регистрации земельных участков, об учете земель сельскохозяйственного назначения и т.п.