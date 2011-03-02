Отказ продлить мораторий на продажу земли дает надежду на его отмену в 2012 году – эксперт

Отказ Верховной Рады продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель дает надежду, что с 2012 года в Украине заработает рынок земли.

Такое мнение высказал учредитель ООО «Агрофирма Корнацких», председатель общественной организации «Крестьянский фронт» Аркадий КОРНАЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН.

«Этот мораторий наносит вред бизнесу, инвестициям, крестьянину и государству в целом, поэтому его необходимо отменить», – сказал он.

При этом А.КОРНАЦКИЙ подчеркнул, что все необходимые для функционирования рынка земли нормы есть в Земельном кодексе, их необходимо усовершенствовать, и без специальных законов о земельном рынке можно было бы обойтись.

«Специальные законы о земельном рынке имели бы право на существование, если бы содержали взвешенные нормы, которые выгодны и инвестору, и владельцу надела. Но сейчас нет ни одного официального законопроекта о земельном рынке, который бы отвечал хотя бы одной насущной потребности сельского хозяйства, села, крестьянина или самого государства. И если они будут приняты в нынешней редакции официальных проектов, то отмена моратория может только ухудшить ситуацию», – считает он.

По мнению эксперта, необходимо упорядочить систему регистрации сделок с землей.

«Сейчас существует механизм двойной регистрации земельных соглашений, в том числе передачи земли в аренду. Нужно разрешить совершение сделок с землей в простой письменной форме, нотариальное удостоверение должно быть только по желанию сторон», – отметил А.КОРНАЦКИЙ.

Кроме того, по его мнению, необходимо прописать механизм предотвращения различных псевдосоглашений, которые будут прикрывать куплю-продажу земли, причем за бесценок.

«Договоры дарения, мены, передача земельных участков или прав на них в уставные или паевые фонды хозяйственных обществ – это все нужно прописать и приравнять к договору купли-продажи. Ничего этого пока не предлагается. То есть крестьянин точно так же, как и все простые граждане на этапе ваучерной приватизации, остается совершенно беззащитным перед тем, кто придет к нему покупать. А покупать придут, и крестьянин будет продавать, потому что нужны деньги учить детей, покупать жилье, лечиться, одеваться», – сказал председатель общественной организации «Крестьянский фронт».

А.КОРНАЦКИЙ также считает, что необходимо установить «экономически обоснованную минимальную стоимость земли на уровне 5 тыс. грн. за 1 гектар плюс пожизненная рента».

«Это тот механизм, по которому, я считаю, правильно покупать земельные паи. Не один раз заплатить деньги и забыть о том, кто продал, а поддерживать крестьянина и в дальнейшем оплатой ренты, которая является значительной частью нынешней арендной платы», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.