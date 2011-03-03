Госинспекция цен: в третьей декаде февраля средняя цена гречки снизилась до 14,39 грн./кг

По данным Государственной инспекции по контролю за ценами, в период с 20 по 28 февраля текущего года средние розничные цены в торговых сетях и на рынках на гречневую крупу снизились на 0,6% – с 14,47 до 14,39 грн. за килограмм.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, также за указанный период, по данным мониторинга цен, средний уровень цен по Украине на хлеб ржано-пшеничный вырос на 0,3% – с 3,64 до 3,65 грн./кг, на хлеб из муки высшего сорта – на 0,2%, с 4,53 до 4,54 грн./кг. Мука высшего сорта подорожала на 2% – с 3,55 до 3,62 грн./кг, вермишель – на 1%, с 5,25 до 5,30 грн./кг, крупа манная – на 1,4%, с 4,41 до 4,47 грн./кг, рис – на 0,2%, с 8,60 до 8,62 грн./кг.

Вместе с тем, снизился средний уровень цены на кур – на 1,4%, с 16,68 до 16,44 грн./кг, яйца куриные – на 2,5%,с 6,33 до 6,17 грн. за 10 штук, свинину – на 0,4%, с 39,72 до 39,58 грн./кг, сало – на 1,2%, с 18,35 до 18,13 грн./кг.

В то же время, цены на колбасы вареные первого сорта выросли на 0,1% – с 28,76 до 28,79 грн./кг, масло сливочное – на 0,3%, с 53,59 до 53,76 грн./кг, говядину – на 0,03%, с 38,70 до 38,71 грн./кг.

Средний уровень цен на сахар в целом по Украине в третьей декаде февраля вырос на 0,2% – с 9,04 до 9,06 грн./кг, на масло подсолнечное – на 0,6%, с 13,67 до 13,75 грн./л, на картофель – на 1,2%, с 4,88 до 4,94 грн./кг, капусту – 3%, с 5,59 до 5,76 грн./кг, морковь – на 1,2%, с 4,83 до 4,89 грн./кг.

Без изменений остались цены на хлеб из муки первого сорта – 3,66 грн./кг, молоко – 6,32 грн./л и сметану – 16,84 грн./кг.