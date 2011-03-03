«Бисквит-Шоколад» повысил цены на продукцию в среднем на 2%

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших производителей кондитерских изделий, в феврале текущего года повысила цены на продукцию в среднем на 2% из-за роста цен на какао-бобы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Компания «Бисквит-Шоколад» в январе удерживала цены на шоколадную продукцию на прежнем уровне, но с февраля вынуждена была повысить ее в среднем на 2%», – говорится в сообщении.

Рост цен связан с введением в январе 2011 года запрета на экспорт какао-бобов из Кот-д`Ивуара и ростом цен на них на мировом рынке.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» – один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2010 году предприятия корпорации выпустили 64,1 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 8% больше, чем в 2009 году. В денежном выражении объем производства вырос на 25% и составил 860,2 млн. грн.