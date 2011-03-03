«Бисквит-Шоколад» увеличил чистую прибыль на 9,5%

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, по итогам 2010 года получила чистую прибыль в размере 58,4 млн. грн., что на 9,5% больше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, по уточненным данным, увеличился объем реализации продукции: чистый доход корпорации в минувшем году составил 891 млн. грн., что на 27% превышает показатель 2009 года.

Напомним, по итогам 2009 года вся прибыль, полученная компанией, была инвестирована в развитие производства. Ожидается, что аналогичное решение акционеры предприятий примут и по результатам 2010 года.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» – один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2010 году предприятия корпорации выпустили 64,1 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 8% больше, чем в 2009 году. Продукция поставляется в 21 страну мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года составил 39%.