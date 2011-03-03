УКАБ: задержки с импортом семян ставят под угрозу проведение весенне-полевых работ

Задержки с импортом семян ставят под угрозу проведение весенних полевых работ.

Как сообщили УНИАН в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), компании-поставщики импортированных семян не могут осуществлять их таможенное оформление из-за невозможности получения справки о включении сортов в Государственный реестр.

Как отметили в УКАБ, если ситуация не будет решена в ближайшее время, то аграрии будут вынуждены либо уменьшать посевные площади под определенными культурами (в первую очередь это касается кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника), либо использовать менее качественные семена, что негативно скажется на производительности.

«Сейчас много говорится о том, что весенние полевые работы будут сдерживаться дороговизной дизтоплива и минеральных удобрений, – прокомментировал генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА. – Однако совершенно очевидно, что при отсутствии качественного семенного материала отработанные технологии будут нивелированы, а урожай окажется гораздо ниже ожидаемого».

В УКАБ объясняют задержки с выдачей соответствующих справок проведением административной реформы, что временно снижает эффективность работы государственного аппарата. В то же время, эксперты УКАБ предостерегают, что отсутствие качественного семенного материала, использование семян худших посевных кондиций может существенно ограничить потенциал урожайности.

«Если сейчас предварительный прогноз урожая зерновых на 2011 год составляет 45-47 млн. тонн, то проблемы с семенами могут снизить этот показатель до 40 млн. тонн, в первую очередь за счет такой культуры, как кукуруза», – отмечает эксперт по рынкам растениеводческой продукции УКАБ Роман СЛАСТЕН.

По его мнению, аналогичные последствия возможны и в производстве сахарной свеклы и овощей, что может обусловить сохранение зависимости от импорта на украинском рынке и удорожание выращенной продукции осенью этого года.

Более того, использование менее качественных семян обусловит не только снижение урожайности на 15-20%, но и аналогичное повышение себестоимости производства основных культур, что негативно скажется на потребительских ценах после уборки урожая 2011 года. «Стоит также отметить, что ряд семенных компаний поставляют родительские линии семян для производства семян в Украине. Однако невозможность своевременного ввоза в страну родительских линий негативно повлияет на обеспечение семенами уже в 2012 году», – добавил исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Александр МУЛЯР.

По оценкам Семенной ассоциации Украины, доля посевов зарубежной селекции в общей площади посевов сельскохозяйственных культур в 2010 году составила: подсолнечник – 35%, кукуруза – 40%, рапс, капуста, лук – 50%, сахарная свекла – 60%.

По данным УКАБ, в 2010 году в Украину было импортировано 29,4 тыс. тонн семян кукурузы, 6,5 тыс. тонн семян подсолнечника, 4,2 тыс. тонн семенного картофеля, 1,94 тыс. тонн семян рапса, 1,7 тыс. тонн семенного лука, 0,89 тыс. тонн семян сахарной свеклы.