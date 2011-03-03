Кабмин разрешил местным органам власти регулировать оптово-отпускные цены на гречку

Кабинет министров Украины разрешил местным органам власти регулировать оптово-отпускные цены на гречневую крупу.

Соответствующее постановление от 9 февраля 2011 года №168 опубликовано на сайте правительства.

Также документ предусматривает, что местные органы власти могут регулировать оптово-отпускные цены только на молоко пастеризованное, фасованное в пленку, тогда как ранее регулировалась цена на все молоко жирностью 2,5%.

Напомним, на сегодня местные органы власти имеют право устанавливать предельные уровни торговых наценок и рентабельности, а также регулировать оптово-отпускные цены на ряд социально значимых продуктов питания, в частности хлеб, муку, некоторые молочные и мясные продукты.