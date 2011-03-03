Хомутынник: дешевая китайская гречка снизит цену и на украинскую гречку

Ввоз дешевой гречки из Китая в Украину должен снизить цену и украинского производителя на этот продукт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета ВР по налоговой политике Виталий ХОМУТЫННИК.

По его словам, тот факт, что цены на гречку увеличились в разы, свидетельствует, что произошла спекуляция. «Благодаря тому, что мы привлечем импортную товарную позицию, мы сможем стабилизировать цены на украинскую продукцию», - сказал он.

По поводу качества импортной гречки В.ХОМУТЫННИК сказал, что все профильные ведомства отметили, что китайская гречка не имеет каких-то замечаний. «Все профильные ведомства заверили, что качество будет на надлежащем уровне», - заявил народный депутат. Он также заверил, что готов сам покупать эту гречку.

Как сообщал УНИАН, Украина намеревается завезти из Китая 20 тыс. тонн гречишной крупы. Согласно предварительным подсчетам, отпускная цена на китайскую гречку в Украине будет составлять 10-11 грн. за килограмм.

Вместе с тем министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК предупреждает, что закупленная в Китае гречка будет отличаться от той, к которой привыкли украинцы.

«Понятно, что эта гречка будет отличаться, но не потому, что она кормовая, а потому что это другие сорта гречки. К тому же, мы подходим к этому вопросу взвешенно, и увидим по первой партии, воспримет ли наш потребитель эту продукцию. Потом будем делать выводы», - сказал министр 1 марта.

Он также отметил, что гречку Украина закупает в Китае не для того, чтобы покрыть ее дефицит, а чтобы снизить цены на нее на украинском рынке.