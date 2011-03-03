Завтра на севере Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега

4 марта в Украине - без осадков, только днем в северной части местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет западным, 5-10 м/с. На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. Температура ночью 6-11° мороза, местами 15-19°, в восточных областях 20-25° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и юге Одесской области 4-9° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11°, местами 15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.