Ивано-Франковская область не готова к внедрению рынка земли - облсовет

Ивано-Франковская область в настоящее время не готова к внедрению рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал заместитель председателя Ивано-Франковского облсовета Остап ДЗЕСА. «Президент Украины уже озвучил, что готовятся законодательные акты, и нас ожидает рынок земли, - отметил О.ДЗЕСА. – В то же время многие земли в области сегодня не упорядочены». По его словам, только на «инвентаризацию земель по землепользователям и на отнесение земель к государственной или коммунальной собственности для области нужно, по оценкам специалистов, почти 100 млн. гривень. Это колоссальная цифра».

По его мнению, миллионы гривень необходимо на кадастровое, картографическое обеспечение. О.ДЗЕСА сообщил также, что «фактически 80% генеральных планов сел, городов, населенных пунктов в области устарели и не отвечают сегодняшним требованиям, и область самостоятельно не справится с этой проблемой».

«Нужно сформировать государственный подход к решению этого чрезвычайно важного дела» - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ сказал, что если завтра начнется рынок земли, то люди проклянут власть. «Коротенькая реплика, - заметил А.СИЧ. – Знаете, если завтра начнется рынок земли, когда он неупорядочен, без разграничения земель, без возобновления их оценки, люди проклянут всю власть: и выборную и невыборную».