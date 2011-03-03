Винницкая ОГА инициирует проверку деятельности «Нафком-Агро»

Глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА инициирует проверку деятельности предприятия «Нафком-Агро», которое арендует на территории области свыше 12,7 тыс. га земли.

Об этом сказано в сообщении помощника главы Винницкой ОГА Ирины КРАВЧЕНКО, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, негосударственное сельскохозяйственное предприятие ДП «Нафком-Агро» использует земли сельскохозяйственного назначения на территории четырех районов области - Липовецкого, Могилев-Подольского, Оратовского и Погребищенского.

Именно во время рабочей поездки в Оратовский район у главы облгосадминистрации возникли вопросы по поводу эффективного использования земельных ресурсов этим хозяйством.

Выяснилось, что претензии к предприятию есть и у контролирующих органов, которыми установлено, что предприятие использует земельные участки не только согласно договорам аренды (по договорам арендуется немного более 12,7 тыс. га - УНИАН), а имеют место факты самовольного захвата земель. А именно - неистребованных и непереоформленных земельных паев граждан, а также площади земель под проектными (полевыми) дорогами.

Кроме того, предприятие обрабатывает пахотные земли вопреки научно-обоснованным методам, которые в дальнейшем могут отрицательно сказаться на качестве грунта.

Вместе с тем, предприятием постоянно игнорируются требования относительно устранения нарушений законодательства.

Поэтому областная государственная администрация обратилась к прокурору Винницкой области с просьбой детально изучить ситуацию и принять необходимые меры.