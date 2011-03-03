Загрязненные радиацией территории оздоровят для АПК

В АПК Житомирщины проведут экологическое оздоровления загрязненных радиацией территорий, после чего возродят там картофелеводство и скотоводство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Коростене по вопросам современного состояния социальной, медицинской и противорадиационной защиты населения Житомирщины в связи с Чернобыльской катастрофой сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, власти региона определили основные приоритеты по возрождению загрязненных радионуклидами территорий края.

Прежде всего на указанных территориях более чем на 1 тыс. га возродят картофелеводство.

Также будут использовать новые сорта культур с высоким уровнем адсорбции радионуклидов - рапс, белую горчицу и другие.

Кроме того, в северных районах области будут особенно активно развивать мясное скотоводство путем создания фермерских хозяйств семейного типа.

На базе потребительских обществ создадут новые заготовительные пункты с усиленным радиационным контролем для организованной заготовки грибов, ягод, яблок, груш. Эту продукцию после дополнительной обработки используют в консервно-сушильной промышленности и других производствах.

Для обеспечения экологической безопасности в Житомирской области проведут работу по рекультивации населенных пунктов, из которых полностью отселены жители.

При засадке лесом радиационно загрязненных земель используют быстрорастущие породы деревьев.

Справка УНИАН. В 1986 году размещенные в зоне радиоактивного загрязнения хозяйства Житомирщины производили почти треть областных объемов мясо-молочной продукции и до 40% - картофеля, льна и хмеля. По результатам послеаварийных исследодований с 1989 по 1992 годы 997 тыс. га земли в области оказались загрязненными цезием-137 и были изъяты из пользования.