Кредитование под залог земли даст дополнительные инвестиции в АПК - Присяжнюк

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало принципиально новую систему кредитования отрасли сельского хозяйства под ипотеку земли.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, это позволит привлечь дополнительные инвестиции в аграрный сектор и привести его финансовое обеспечение в соответствие с технологическими потребностями.

Пресс-служба цитирует министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, по оценкам которого, для перестройки инфраструктуры аграрного рынка нужно 180 млрд. грн. на ближайшие 4-5 лет. В то же время, основные средства производства нуждаются в капиталовложениях для обновления на сумму 250 млрд. грн. на такой же период. Кроме того, для обеспечения нормальной работы отрасли животноводства нужно 43 млрд. грн. в год, растениеводства – 57 млрд. грн. в год.

Потому Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало принципиально новую систему кредитования агропромышленного сектора.

«Стратегическими направлениями реформирования сельского хозяйства в 2011 году должна стать разработка мероприятий по приведению финансово-экономического обеспечения АПК в соответствие с технологическими потребностями. Нами наработаны лучшие практики кредитования аграрного сектора с учетом европейского опыта, который мы изучали и перенимали на протяжении последнего года. Особое внимание мы обратили на финансово-экономическое развитие сельской общины, в частности, с учетом возможного залога земельных участков. При этом наша позиция неизменна – земля будет продаваться исключительно физическим лицам и только гражданам Украины. Система кредитования под ипотеку земли даст возможность привлечь дополнительные инвестиции в АПК», - отметил министр.

«Кроме ипотеки земли, как основного залога для получения кредита, новая система предусматривает создание Государственного земельного фонда как института контроля за оборотом земель и управления землями государственной собственности. Также Минагропрод предлагает создать Государственный земельный ипотечно-инвестиционный банк и ввести обязательное страхование сельскохозяйственной продукции», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, крестьяне, которые не желают заниматься сельскохозяйственной деятельностью, смогут продать свою землю по реальным ценам, получив таким образом начальный капитал для предпринимательства. Также новая схема кредитования предусматривает введение льготного кредитования (до 10% годовых) через специализированный банк.

«Однако для привлечения дополнительных инвестиций в АПК путем новой системы кредитования необходимо четкое сотрудничество всех органов власти. В частности, вопрос реформирования законодательной базы на сегодня является ключевым», - добавил министр.