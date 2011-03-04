Кабмин установил минимальные цены на сахар

Кабинет министров Украины установил минимальные цены на сахар и сахарную свеклу на 2011-2012 маркетинговый год (с 1 сентября 2011 г. по 1 сентября 2012 г.).

Соответствующее постановление (от 2 марта т.г. №179) опубликовано на сайте правительства.

Документом устанавливается предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота “А”) в период с 1 сентября 2011 г. по 1 сентября 2012 г. в объеме 1,86 млн. тонн.

Также документом утверждены минимальные цены на сахарную свеклу, которая будет поставляться в указанный период для производства сахара в рамках квоты “А”, с учетом базисной сахаристости, на уровне 339,24 грн. за тонну, и на сахар квоты “А” - на уровне 4 тыс. 925 грн. за тонну.