Кабмин утвердил размер поддержки на животноводство

Кабинет министров Украины утвердил размер бюджетной поддержки на животноводство на текущий год.

Соответствующее постановление (от 2 марта т.г. №182) опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, специальная бюджетная дотация за поголовье коров мясного направления продуктивности составляет: племенным заводам - до 1,9 тыс. грн. за одну голову, племенным репродукторам - до 1 тыс. грн. за одну голову и другим сельскохозяйственным предприятиям - до 600 грн. за одну голову.

Специальная бюджетная дотация за поголовье телок, закупленных у физических лиц (населения) для выращивания, - до 7 грн. за 1 кг живого веса.